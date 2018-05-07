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Жителей Волгограда ждет очередное повышение цен на проезд в маршрутках
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Жителей Волгограда ждет очередное повышение цен на проезд в маршрутках 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Водители маршруток в Волгограде готовятся к очередному повышению цен. Уже на этой неделе — после 9 мая — на некоторых направлениях стоимость проезда может вырасти в среднем на три рубля. Об этом V1.ru сообщил председатель правления ассоциации пассажирских автотранспортных перевозчиков Юрий Белоусов.
По словам Юрия Белоусова, повышать цены на билеты планируют многие перевозчики, но это не значит, что проезд подорожает на всех маршрутах.
— Стоимость проезда планируют повышать не все, — сообщил глава ассоциации перевозчиков. — Да и при всем желании одновременно это делать никто не будет, иначе антимонопольщики будут рассматривать это как сговор. В последний раз цены на проезд массово поднимались примерно четыре года назад. В то время стоимость проезда утверждалась и контролировалась властями. Сейчас владельцы маршрутных такси сами решают, сколько должен стоить билет, исходя из экономической целесообразности.
Подорожает проезд в волгоградских маршрутках незначительно, говорит Юрий Белоусов. Поднять цены с 10 мая планируют на коротких маршрутах, либо там, где это уже давно не делалось.
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