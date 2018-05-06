У бара на Садовой улице подстрелили мужчину

В центре Петербурга стреляли в 32-летнего мужчину, передает АН «Оперативное прикрытие». Выстрелы раздались в ночь на 6 мая у бара Money Honey на Садовой улице.

Бригада скорой помощи доставила раненого петербуржца в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него слепое огнестрельное ранение левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Для лечения пациента понадобилось хирургическое вмешательство.

Мужчина уже пришел в сознание. По его словам, он не знает человека, который в него стрелял.