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У бара на Садовой улице подстрелили мужчину
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У бара на Садовой улице подстрелили мужчину 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В центре Петербурга стреляли в 32-летнего мужчину, передает АН «Оперативное прикрытие». Выстрелы раздались в ночь на 6 мая у бара Money Honey на Садовой улице.
Бригада скорой помощи доставила раненого петербуржца в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него слепое огнестрельное ранение левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Для лечения пациента понадобилось хирургическое вмешательство.
Мужчина уже пришел в сознание. По его словам, он не знает человека, который в него стрелял.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента. На мете происшествия они обнаружили две гильзы 9 мм и оправу от очков. Выстрелы были совершены предположительно из травматического пистолета.
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