Погоня закончилась столкновением

Сегодня около 7 утра на Московском шоссе в районе авторынка произошло столкновение двух иномарок. « Опель Астра», мчащийся по трассе М7 «Волга» на бешеной скорости, врезался сзади во внедорожник « Тойоту Лэнд Крузер».

У аварии было много очевидцев. Вот как описывает в социальных сетях последствия ДТП Вадим Скворцов: «У „Крузака“ нет попы, у „Астры“ нет морды, бампер „Астры“ валяется на светофоре, видимо, догнал нехило и отлетел к заправке».

По свидетельству очевидцев, водитель «Астры» был нетрезв и удирал от автомобилей ГИБДД , которые устроили погоню.

«Случилось практически при мне, видел только, как астра катилась дымящаяся и полицейские к ней подбежали сразу, видимо, гнались за ней, вряд ли случайно стояли рядом», — комментирует ДТП Вадим Скворцов.

Как сообщает пресс-службы МЧС по Владимирской области, на место аварии незамедлительно выехали подразделения МЧС, ПСО, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 5 единиц техники.