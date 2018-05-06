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Погоня закончилась столкновением
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Погоня закончилась столкновением 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня около 7 утра на Московском шоссе в районе авторынка произошло столкновение двух иномарок. «Опель Астра», мчащийся по трассе М7 «Волга» на бешеной скорости, врезался сзади во внедорожник «Тойоту Лэнд Крузер».
У аварии было много очевидцев. Вот как описывает в социальных сетях последствия ДТП Вадим Скворцов: «У „Крузака“ нет попы, у „Астры“ нет морды, бампер „Астры“ валяется на светофоре, видимо, догнал нехило и отлетел к заправке».
По свидетельству очевидцев, водитель «Астры» был нетрезв и удирал от автомобилей ГИБДД, которые устроили погоню.
«Случилось практически при мне, видел только, как астра катилась дымящаяся и полицейские к ней подбежали сразу, видимо, гнались за ней, вряд ли случайно стояли рядом», — комментирует ДТП Вадим Скворцов.
Как сообщает пресс-службы МЧС по Владимирской области, на место аварии незамедлительно выехали подразделения МЧС, ПСО, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 5 единиц техники.
Одного из участников аварии, получившего травмы (кого именно — пока не сообщается), госпитализировали в больницу «Красный крест».
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