Ещё
В Европе значительно снизился спрос на дизельные автомобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Европе значительно снизился спрос на дизельные автомобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По подведенным итогам за первый квартал текущего года, был зафиксирован спад на спрос автомобилей на территории Европы с дизельными моторами на 17%.
Такая динамика, скорее всего свидетельствует о том, что эпоха дизельных двигателей подходит к концу. Повышается спрос на автомобили с гибридными двигателями, а также выход на рынок электромобилей. Они значительно экономичнее, а главное являются экологическим видом транспорта.
С 1990 по 2007 года спрос на дизельные автомобили на территории Европы с каждым годом рос и набирал обороты, в 2011 году были зафиксированы максимальные значения, продажи возросли на 55,7%. Это был последний рост продаж, в дальнейшем с каждым годом фиксировался только спад.
Car.ru: последние новости
Составлен список автомобилей на которых можно передвигаться без прав. ТОП-10 автомоделей, которые выбирают для такси Российский ТОП-10 популярных кроссоверов за первый квартал
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение