В Европе значительно снизился спрос на дизельные автомобили

По подведенным итогам за первый квартал текущего года, был зафиксирован спад на спрос автомобилей на территории Европы с дизельными моторами на 17%.

Такая динамика, скорее всего свидетельствует о том, что эпоха дизельных двигателей подходит к концу. Повышается спрос на автомобили с гибридными двигателями, а также выход на рынок электромобилей. Они значительно экономичнее, а главное являются экологическим видом транспорта.

С 1990 по 2007 года спрос на дизельные автомобили на территории Европы с каждым годом рос и набирал обороты, в 2011 году были зафиксированы максимальные значения, продажи возросли на 55,7%. Это был последний рост продаж, в дальнейшем с каждым годом фиксировался только спад.