Экс-участника группы «Машина времени» Сапунова похоронят на Востряковском кладбище

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Директора и администратора группы «Воскресение», экс-участника группы «Машина времени» Владимира Сапунова , скончавшегося в ночь с 5 на 6 мая на 66-м году жизни, похоронят на Востряковском кладбище. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь группы Антон Чернин

"Похороны на Востряковском кладбище, 16-й участок, захоронение 148. Сбор в 14.30 у Центрального входа", — написал Чернин. Ранее младший брат Владимира Андрей Сапунов сообщил ТАСС, что прощание состоится 10 мая в Главном клиническом военном госпитале ФСБ РФ по адресу 1-й Пехотный переулок д. 9/27.

Владимир Борисович Сапунов родился 1 января 1953 года в поселке Краснослободск Сталинградской области (ныне — город Краснослободск Волгоградской области) в семье учителя физики. Позднее семья переехала в Москву, где Владимир получил образование. В конце 1960-х, еще во время обучения в школе, вместе с братом играл в группе «Эльфы». С музыкальной деятельностью была связана вся его дальнейшая жизнь. Владимир Сапунов сочинял песни.

С 1993 года Сапунов являлся арт-директором рок-группы «Воскресение», в 1994-2017 годы аналогичную должность занимал в группе «Машина времени». Был в числе основателей музыкальной радиостанции MAXIMUM, которая в декабре 1991 года начала вещание в России. В 2014 году выпустил собственный музыкальный альбом под названием «Бег In The USSR».

Последние годы Владимир Сапунов страдал от онкологического заболевания. С 2007 года передвигался в инвалидном кресле.