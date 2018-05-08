Ещё
Экс-участника группы «Машина времени» Сапунова похоронят на Востряковском кладбище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-участника группы «Машина времени» Сапунова похоронят на Востряковском кладбище 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Ридус
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Директора и администратора группы «Воскресение», экс-участника группы «Машина времени» Владимира Сапунова, скончавшегося в ночь с 5 на 6 мая на 66-м году жизни, похоронят на Востряковском кладбище. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь группы Антон Чернин.
"Похороны на Востряковском кладбище, 16-й участок, захоронение 148. Сбор в 14.30 у Центрального входа", — написал Чернин. Ранее младший брат Владимира Андрей Сапунов сообщил ТАСС, что прощание состоится 10 мая в Главном клиническом военном госпитале ФСБ РФ по адресу 1-й Пехотный переулок д. 9/27.
Владимир Борисович Сапунов родился 1 января 1953 года в поселке Краснослободск Сталинградской области (ныне — город Краснослободск Волгоградской области) в семье учителя физики. Позднее семья переехала в Москву, где Владимир получил образование. В конце 1960-х, еще во время обучения в школе, вместе с братом играл в группе «Эльфы». С музыкальной деятельностью была связана вся его дальнейшая жизнь. Владимир Сапунов сочинял песни.
С 1993 года Сапунов являлся арт-директором рок-группы «Воскресение», в 1994-2017 годы аналогичную должность занимал в группе «Машина времени». Был в числе основателей музыкальной радиостанции MAXIMUM, которая в декабре 1991 года начала вещание в России. В 2014 году выпустил собственный музыкальный альбом под названием «Бег In The USSR».
Последние годы Владимир Сапунов страдал от онкологического заболевания. С 2007 года передвигался в инвалидном кресле.
ТАСС: последние новости
Трое детей и двое взрослых пострадали при резком торможении автобуса на севере Москвы Четверо пассажиров пострадали при столкновении троллейбуса со столбом на юго-западе Москвы При столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае погибли четыре человека
Комментарии  Ещё 59 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Нарушители заплатят за дороги
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение