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Умер директор «Машины Времени»
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Умер директор «Машины Времени» 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Москве в ночь на 6 мая умер умер музыкант и директор групп «Машина Времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов, об этом в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.
Пресс-секретарь «Машины Времени» Антон Чернин сказал РБК, что Сапунов долго болел: у него было серьезное онкологическое заболевание, и уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить музыкальными коллективами.
В 1990-х Сапунов работал на радио «Максимум», ​руководителем «Воскресения» и «Машины времени» он стал в 1993-м и 1994 году соответственно. «Машину времени» в 1969 году основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ в 1969 году, «Воскресение» существует с 1979-го.
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