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При обрушении морского пирса в Турции пострадали восемь человек
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При обрушении морского пирса в Турции пострадали восемь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 6 мая — РИА Новости. Восемь человек получили ранения при обрушении морского пирса в городе Дидим на западе Турции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета Sabah.
Отмечается, что принадлежащий пятизвездочному отелю бетонный пирс высотой 10 метров обрушился в море в то время, когда на нем находилось большое число людей.
Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб сумели спасти всех пострадавших. Восемь человек госпитализированы с ранениями разной тяжести, состояние двух женщин оценивается как тяжелое.
Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.
Началось расследование инцидента.
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