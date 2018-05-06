Девочка выпала из окна четвертого этажа на востоке Москвы

Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

На место происшествия по вызову приехали сотрудники полиции.

По информации правоохранительных органов, девочка осталась без присмотра днем. Ее мать отдыхала после суточного дежурства.

Оставшись без присмотра, девочка выпала из окна. Ребенка госпитализировали с травмами живота и сотрясением головного мозга.

Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.

В Самаре женщина выпала из окна девятиэтажного дома с трехлетним ребенком.