Женщину, угрожавшую убийством 11‑летней девочке, задержали в новой Москве

В новой Москве полицейские задержали 33-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в угрозе убийством несовершеннолетней девочке, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В дежурную часть территориального отдела УВД по ТиНАО обратилась местная жительница. По словам женщины, соседка в ходе бытового конфликта схватила за шею ее 11-летнюю дочь. Девочка смогла вырваться и убежать, однако восприняла действия злоумышленницы как угрозу своей жизни и здоровью.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемую — 33-летнюю жительницу одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.