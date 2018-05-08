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Женщину, угрожавшую убийством 11‑летней девочке, задержали в новой Москве
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Женщину, угрожавшую убийством 11‑летней девочке, задержали в новой Москве 

РИАМО 38 минут назад
В новой Москве полицейские задержали 33-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в угрозе убийством несовершеннолетней девочке, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В дежурную часть территориального отдела УВД по ТиНАО обратилась местная жительница. По словам женщины, соседка в ходе бытового конфликта схватила за шею ее 11-летнюю дочь. Девочка смогла вырваться и убежать, однако восприняла действия злоумышленницы как угрозу своей жизни и здоровью.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемую — 33-летнюю жительницу одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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