Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Красноармейском шоссе

В Московской области четыре человека пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного такси на Красноармейском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

«На 1 км Красноармейского шоссе произошло столкновение маршрутного такси марки Hyundai и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них дети», — говорится в сообщении.

Он добавил, что на месте устанавливаются все обстоятельства случившегося.