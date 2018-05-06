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Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Красноармейском шоссе
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Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Красноармейском шоссе 

Агентство «Москва» 55 минут назад
В Московской области четыре человека пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного такси на Красноармейском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
«На 1 км Красноармейского шоссе произошло столкновение маршрутного такси марки Hyundai и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них дети», — говорится в сообщении.
Он добавил, что на месте устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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