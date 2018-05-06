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16-летний москвич погиб, снимая видео на крыше электрички
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16-летний москвич погиб, снимая видео на крыше электрички 

Свободная пресса 47 минут назад
Подросток, катавшийся на крыше электрички и снимавший видео, погиб в Москве. Как сообщил Следственный комитет РФ, тело 16-летнего школьника было обнаружено на крыше электрички, следовавшей из Москвы в Нахабино.
«Рядом с подростком обнаружены специальное снаряжение и видеокамера», — отмечается в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «СП» сообщала, что в Московской области между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 погибла тринадцатилетняя девочка. Трагедия произошла из-за того, что девочка забралась на арку железнодорожного моста, чтобы сфотографироваться, но при этом случайно дотронулась до контактного провода. В результате она получила удар током, упала на рельсы и умерла.
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