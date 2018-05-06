Байкеры в Алма-Ате открыли сезон аварией во время праздничного мотопробега. Видео

Один из мотоциклистов запечатлел на видео аварию с участием своего «коллеги», произошедшую в воскресенье, 6 мая, в Алма-Ате.

Байкеры, собравшиеся в колонну по случаю открытия мотосезона, заполнили все полосы и «окружили» легковой автомобиль Subaru , водитель которого по неизвестной причине попытался резко перестроиться правее.

В результате этого маневра легковушка сбила одного из мотоциклистов, не удержавшегося в вертикальном положении и упавшего на асфальт.

По предварительной информации, водитель двухколесного транспортного средства отделался легкими травмами.