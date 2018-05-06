Неджентльменское поведение: под Уфой автомобилист столкнул женщину-водителя в кювет

Под Уфой на участке трассы М-7 сегодня, 6 мая, произошло ДТП, один из участников которого скрылся. Со слов пострадавшего водителя Минзили Фахриевой, примерно в 11:40 — 11:57 часов между деревнями Подымалово и Чернолесовский её автомобиль слетел в кювет.

— Ситуация такая: включив левый поворотник, вышла на обгон, и параллельно на обгон вышел автомобиль «Лада-Ларгус», когда я уже обогнала его на половину корпуса, — говорит Минзиля. — В итоге он вытолкнул меня на обочину и я перевернулась. Номера не запомнила, единственное, помню, что был он серого цвета.

Девушке помогли водители, которые проезжали следом. Водителю потребовалась помощь врачей — у уфимки диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Всех, кто стал свидетелем дорожной аварии или чей видеорегистратор заснял происшествие, просят откликнуться по телефону 8 917 388-48-89 (Минзиля). Вознаграждение гарантируется.