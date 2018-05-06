Ещё
Неджентльменское поведение: под Уфой автомобилист столкнул женщину-водителя в кювет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неджентльменское поведение: под Уфой автомобилист столкнул женщину-водителя в кювет 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Под Уфой на участке трассы М-7 сегодня, 6 мая, произошло ДТП, один из участников которого скрылся. Со слов пострадавшего водителя Минзили Фахриевой, примерно в 11:40 — 11:57 часов между деревнями Подымалово и Чернолесовский её автомобиль слетел в кювет.
— Ситуация такая: включив левый поворотник, вышла на обгон, и параллельно на обгон вышел автомобиль «Лада-Ларгус», когда я уже обогнала его на половину корпуса, — говорит Минзиля. — В итоге он вытолкнул меня на обочину и я перевернулась. Номера не запомнила, единственное, помню, что был он серого цвета.
Девушке помогли водители, которые проезжали следом. Водителю потребовалась помощь врачей — у уфимки диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Всех, кто стал свидетелем дорожной аварии или чей видеорегистратор заснял происшествие, просят откликнуться по телефону 8 917 388-48-89 (Минзиля). Вознаграждение гарантируется.
ufa1.ru: последние новости
Разбился в машине таксиста: в Башкирии под суд пойдет водитель, угробивший пассажира В Башкирии на обочине дороги нашли мужчину с потерей памяти В Башкирии внедорожник врезался в мотоцикл: пострадал байкер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
«Мост глупости» калечит машины7
Водительские права начнут продлевать автоматически
Россия объявила погоню за мировыми трендами
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение