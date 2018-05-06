Смертельная авария в Подмосковье унесла жизнь байкера, а его жену отправила в реанимацию

В ДТП на Пятницком шоссе погиб 31 ‐ летний байкер из Зеленограда, известный как Казак. Его спутница жизни, сидевшая на мотоцикле сзади, получила серьезные травмы. Вскоре ей предстоит перенести ряд тяжелых операций. Телеканал «360» рассказывает всю историю страшного происшествия

Источник фото: VK На 17 километре Пятницкого шоссе произошло столкновение автомобиля Renault Logan и мотоцикла Honda Х4. Мужчина 1987 года рождения скончался на месте. По данному факту проводится проверка

— Пресс-служба Управления ГИБДД по Московской области.

Трагедия произошла между деревнями Соколово и Новая. Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, иномарка выехала на полосу встречного движения для обгона едущей впереди большегрузной машины с прицепом.

Неточно рассчитав расстояние до встречного транспорта, легковушка столкнулась «лоб в лоб» с мотоциклом «Honda Х4».

Место смертельно аварии попало на видео.

В результате аварии погиб сидящий за рулем байка Владимир Казак. От удара при столкновении его бросило на крышу автомобиля Renault. От полученных травм он погиб на месте. Также сильно пострадала любимая женщина Казака Оксана. Водитель легковой машины, по имеющейся информации, не пострадала.

Мне чудом повезло, даже с такими травмами все самые важные органы остались целыми. За пару дней до этого муж купил мне кожаную куртку с защитой. Она очень качественная и подходит мне точно размер в размер. И шлем подарил новый. Я долго не хотела таких трат. Но благодаря этому я спасла голову и позвоночник

— Оксана, пострадавшая в ДТП пассажирка мотоцикла.

Пассажирку мотоциклиста экстренно доставили в реанимацию в Солнечногорске, а следующий день перевели в травматологическое отделение. По словам медиков, ее спасло чудо. Девушка имеет на этот счет свое мнение. Главное, считает она, безопасность, а ее обеспечивает-специальное качественное обмундирование для байкеров. За несколько дней до аварии, ставшей для ее любимого мужчины смертельной, он подарил ей новый шлем и специальную кожаную куртку с защитой для позвоночника.

Оксана говорит, что всегда полностью доверяла вождение мужу, но из-за спины вела контроль за дорогой. Владимир был медиком и имел отличную реакцию. О моменте аварии она помнит смутно. Только то, что муж сам столкнул ее назад резким движением корпуса. А уже потом, когда она пришла в себя, увидела рядом врачей, которые постукивали ее по лицу, и ощущала как на ней резали джинсы и одежду.

Сейчас женщине сделали операцию по вправлению кости ноги. В результате аварии у нее открытый передом бедра. Ей все время приходится жить на обезболивающих, иначе терпеть нельзя, говорит Оксана. Настроиться на лучшее помогают молитвы.

Как ни удивительно, молитвы в течении дня меня просто спасают. И дают духовный настрой и веру в будущее

— Оксана, пострадавшая в ДТП пассажирка мотоцикла.

Вскоре Оксане предстоит перенести еще ряд операций по вправлению костей.

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