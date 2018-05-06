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На Черноморском флоте проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих
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На Черноморском флоте проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия проверено состояние ходовой части автомобиля, наличие регистрационных и страховых документов водителей, огнетушителей, медицинских аптечек, знаков аварийной остановки.
В соединениях и частях Черноморского флота в рамках акции за безопасность дорожного движения проводится проверка личных автомобилей военнослужащих.
Целью акции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий, связанных с неисправностями рулевого управления, автомобильных шин и тормозных систем автомобилей.
В частности, представителями территориальной военной автомобильной инспекции в Севастополе проведена проверка готовности личного транспорта к эксплуатации в летнем периоде у военнослужащих центра обеспечения управления Черноморского флота и военной комендатуры Севастопольского гарнизона.
В ходе мероприятия было проверено наличие и соответствие регистрационных, страховых документов водителей, исправность огнетушителей, наличие медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, состояние ходовой части автомобиля, а также уровень износа протектора шин автомобилей.
Военнослужащие проверяемых воинских частей получили практические рекомендации в устранении выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения.
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