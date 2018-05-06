На Черноморском флоте проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих

В ходе мероприятия проверено состояние ходовой части автомобиля, наличие регистрационных и страховых документов водителей, огнетушителей, медицинских аптечек, знаков аварийной остановки.

В соединениях и частях Черноморского флота в рамках акции за безопасность дорожного движения проводится проверка личных автомобилей военнослужащих.

Целью акции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий, связанных с неисправностями рулевого управления, автомобильных шин и тормозных систем автомобилей.

В частности, представителями территориальной военной автомобильной инспекции в Севастополе проведена проверка готовности личного транспорта к эксплуатации в летнем периоде у военнослужащих центра обеспечения управления Черноморского флота и военной комендатуры Севастопольского гарнизона.

В ходе мероприятия было проверено наличие и соответствие регистрационных, страховых документов водителей, исправность огнетушителей, наличие медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, состояние ходовой части автомобиля, а также уровень износа протектора шин автомобилей.

Военнослужащие проверяемых воинских частей получили практические рекомендации в устранении выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения.