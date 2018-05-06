Ещё
Под Ростовом на трассе опрокинулся большегруз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Ростовом на трассе опрокинулся большегруз 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 6 мая, недалеко от северного подъезда к Ростову, в районе села Большие Салы перевернулся грузовик. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Судя по опубликованным фотографиям, машина опрокинулась во время поворота на кольце.
— На этой дороге такие кольца маленькие, на скорости очень трудно поворачивать, нет расстояния для маневра, — поделилась местная жительница Екатерина Лунева.
В УГИБДД пообещали прокомментировать информацию об аварии и пострадавших позднее.
Накануне в Ростове при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.
161.ru: последние новости
Автомобили буквально разорвало: под Ростовом в районе Щепкина произошла авария Осторожно, пробки: на трассе «Дон» с автовоза слетел экскаватор Мужчине зажало ноги: на Суворовском в столкновении Opel и ВАЗа пострадал водитель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение