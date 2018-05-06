Под Ростовом на трассе опрокинулся большегруз

Сегодня, 6 мая, недалеко от северного подъезда к Ростову, в районе села Большие Салы перевернулся грузовик. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Судя по опубликованным фотографиям, машина опрокинулась во время поворота на кольце.

— На этой дороге такие кольца маленькие, на скорости очень трудно поворачивать, нет расстояния для маневра, — поделилась местная жительница Екатерина Лунева.

УГИБДД пообещали прокомментировать информацию об аварии и пострадавших позднее.

Накануне в Ростове при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.