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Пенсионер из Ярославской области булыжниками заделал ямы на дороге
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Пенсионер из Ярославской области булыжниками заделал ямы на дороге 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Кто позаботится о тебе лучше, чем ты сам? В Ростове пенсионер булыжниками заделывает гигантские ямы на дороге, где, помимо машин, ездят также автобусы и маршрутки. По словам горожан, дорогу на улице Фрунзе не собираются ремонтировать в этом году. Хотя ездить по ней нельзя уже несколько лет.
— Дедушка возит булыжники на тачке, заделывает котлованы и воронки своими руками, — рассказывает житель Ростова Сергей Савченко.
В Ярославле такие случаи тоже не редкость. Водителям так надоело ездить по ямам, что они своими силами ремонтируют дороги.
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