Ещё
В Волгограде столкнувшиеся машины превратились в груду металла: один погибший
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде столкнувшиеся машины превратились в груду металла: один погибший 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В страшной аварии на трассе в Советском районе Волгограда погиб мужчина. Еще двоих пострадавших увезли в больницу.
— ДТП произошло на съезде с кольцевой дороги на поселок имени Максима Горького, — уточнили очевидцы. — На трассе столкнулись отечественная «четырнадцатая» и Nissan Almera. После удара машины, за секунду превратившиеся в груду металла, улетели в кювет. От сильнейшего удара водитель иномарки погиб на месте.
— Автомобилиста за рулем отечественной машины и пассажира Nissan отвезли в больницу, — добавили в экстренных службах города. — На месте до сих пор работают сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи.
v1.ru: последние новости
В Суровикино водитель без прав задавил на встречке велосипедиста и протаранил «Ладу» Волгоградцам открыли путь к проспекту и «Европе» с моста через Волгу В Волгоградской области ребенок за рулем иномарки наехал на свою мать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение