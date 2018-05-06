В Волгограде столкнувшиеся машины превратились в груду металла: один погибший

В страшной аварии на трассе в Советском районе Волгограда погиб мужчина. Еще двоих пострадавших увезли в больницу.

— ДТП произошло на съезде с кольцевой дороги на поселок имени Максима Горького, — уточнили очевидцы. — На трассе столкнулись отечественная «четырнадцатая» и Nissan Almera. После удара машины, за секунду превратившиеся в груду металла, улетели в кювет. От сильнейшего удара водитель иномарки погиб на месте.

— Автомобилиста за рулем отечественной машины и пассажира Nissan отвезли в больницу, — добавили в экстренных службах города. — На месте до сих пор работают сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи.