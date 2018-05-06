В Курской области ВАЗ протаранил грузовик

ДТП произошла утром 5 мая в Горшеченском районе. Один участник аварии получил серьезные повреждения.

По предварительной информации ГУ МЧС по Курской области, вблизи поселка Горшечное на оживленном участке дороги не разъехались легковой автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего мужчины и грузовик « Вольво », за рулем которого находился 60-летний шофер.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто, получившей серьезные повреждения. Он направлен в больницу. Авто, судя по всему, восстановлению не подлежит.