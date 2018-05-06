Ещё
В Курской области ВАЗ протаранил грузовик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Курской области ВАЗ протаранил грузовик 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
ДТП произошла утром 5 мая в Горшеченском районе. Один участник аварии получил серьезные повреждения.
По предварительной информации ГУ МЧС по Курской области, вблизи поселка Горшечное на оживленном участке дороги не разъехались легковой автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 32-летнего мужчины и грузовик «Вольво», за рулем которого находился 60-летний шофер.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто, получившей серьезные повреждения. Он направлен в больницу. Авто, судя по всему, восстановлению не подлежит.
Курские известия: последние новости
В Курской области водитель «семёрки» сбил женщину на мопеде 25-летний курянин чутъ не погиб слетев с трассы на мотоцикле Курская область. В ДТП в Золотухинском районе пострадал скутерист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение