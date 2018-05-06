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Компания пьяной молодежи врезалась в столб на чужой машине под Дзержинском
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Компания пьяной молодежи врезалась в столб на чужой машине под Дзержинском 

В городе N 27 минут назад
Фото: В городе N
Легковой автомобиль на полной скорости врезался в столб и перевернулся в поселке Горбатовка по Дзержинском. В салоне в момент аварии находились четыре девушки. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети.
Как полагают свидетели происшествия, водитель и три пассажирки находились в нетрезвом состоянии. В салоне обнаружилось несколько открытых пустых бутылок. Девушка, сидевшая за рулем, выбралась из перевернутой машины и сразу сбежала. Пассажирки остались на месте, но рассказывать о случившемся прибывшим сотрудникам ГИБДД отказались.
Очевидцы также утверждают, что автомобиль девушкам не принадлежал, полагая, что они его взяли покататься у друзей или родственников.
Напомним, пьяный автомобилист без прав устроил ДТП на Московском шоссе.
Фото: vk.com
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