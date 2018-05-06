Девочка сломала ногу на детской площадке на юге Москвы

Семилетняя девочка застряла в горке и сломала ногу в московском районе Нагатино‐Садовники. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 6 мая. Ребенку передавали воду, многие соседи собрались, чтобы поддержать малышку.

На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи. Ногу получилось извлечь из злополучной горки, но врачи диагностировали перелом.

Лодка с детьми подплыла к теплоходу в Воронежском водохранилище настолько близко, что чуть было не попала под него. Перепугавшиеся пассажиры теплохода сняли на видео инцидент, чуть было не ставший катастрофой, и выложили на Yotube.