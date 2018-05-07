В Сургуте мужчина забил женщину насмерть, доказывая свою правоту

В ночь с 5 на 6 мая в Сургуте по улице Тюменский тракт в одном из домов произошло убийство женщины.

Известно, что мужчина с женщиной распивали горячительные напитки. По словам соседей, было слышно, что между ними завязался скандал, который в дальнейшем перерос в побои. Мужчина решил доказать свою правоту и впустил в ход кулаки. После серии нанесённых ударов, женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда бригады скорой помощи.

На данный момент ведётся расследование. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.