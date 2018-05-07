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В Сургуте мужчина забил женщину насмерть, доказывая свою правоту
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В Сургуте мужчина забил женщину насмерть, доказывая свою правоту 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В ночь с 5 на 6 мая в Сургуте по улице Тюменский тракт в одном из домов произошло убийство женщины.
Известно, что мужчина с женщиной распивали горячительные напитки. По словам соседей, было слышно, что между ними завязался скандал, который в дальнейшем перерос в побои. Мужчина решил доказать свою правоту и впустил в ход кулаки. После серии нанесённых ударов, женщина скончалась на месте, не дождавшись приезда бригады скорой помощи.
На данный момент ведётся расследование. Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО — Югре Алина Никифорова рассказала, что мужчину, совершившего убийство, быстро обнаружили по горячим следам.
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