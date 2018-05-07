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Число погибших в ДТП с автобусом в Египте возросло до трех, сообщили СМИ
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Число погибших в ДТП с автобусом в Египте возросло до трех, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КАИР, 7 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате аварии с автобусом в Египте граждан Судана возросло до трех, пострадавшими числятся еще 52 человека, пишет в понедельник египетская газета «Аль-Масри аль-Йоум».
Накануне автобус, перевозивший более пятидесяти граждан Судана из Хартума в Каир, столкнулся на трассе Асуан-Каир с грузовой фурой. ДТП произошло в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Погибшие — водитель автобуса и двое пассажиров. Пострадавшие с переломами, ушибами и резаными ранами находятся в больницах Египта.
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