Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Кургане

Авария с участием мотоциклиста произошла в Кургане 6 марта, видеозаписью с места происшествия горожане поделились в соцсети.

ДТП случилось на улице Станционной. По словам очевидцев, автомобиль Kiа при развороте не пропустил двухколёсный транспорт. Мотоциклист сам встал на ноги. О том, получил ли он травмы, горожане не сообщили.

«Очень жалко, что мотоциклисты быстро ездят, сам смотрю по 10 раз в зеркала, прежде чем что-либо сделать, сейчас их нет в зеркале, через секунду уже обгоняет», — написал в комментариях один из участников обсуждения.

«Возле 7 школы тоже авария с участием мотоцикла. Пробка большая. Мотоцикл в одной стороне, а мужчина с женщиной на середине дороги лежат. Оба живы. Мужчина без шлема вроде был», — написала другая жительница города.

Отметим, что накануне мотосезон официально открыли челябинские байкеры. Перед собравшимися выступили сотрудники полиции, которые напомнили о правилах поведения на дороге.