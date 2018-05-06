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Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Кургане
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Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Авария с участием мотоциклиста произошла в Кургане 6 марта, видеозаписью с места происшествия горожане поделились в соцсети.
ДТП случилось на улице Станционной. По словам очевидцев, автомобиль Kiа при развороте не пропустил двухколёсный транспорт. Мотоциклист сам встал на ноги. О том, получил ли он травмы, горожане не сообщили.
«Очень жалко, что мотоциклисты быстро ездят, сам смотрю по 10 раз в зеркала, прежде чем что-либо сделать, сейчас их нет в зеркале, через секунду уже обгоняет», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
«Возле 7 школы тоже авария с участием мотоцикла. Пробка большая. Мотоцикл в одной стороне, а мужчина с женщиной на середине дороги лежат. Оба живы. Мужчина без шлема вроде был», — написала другая жительница города.
Отметим, что накануне мотосезон официально открыли челябинские байкеры. Перед собравшимися выступили сотрудники полиции, которые напомнили о правилах поведения на дороге.
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