Ещё
На воронежском водохранилище теплоход едва не раздавил лодку с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

На воронежском водохранилище теплоход едва не раздавил лодку с детьми 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В последний момент им удалось оттолкнуться вёслами. На воронежском водохранилище деревянная вёсельная лодка с детьми врезалась в прогулочный теплоход в воскресенье, 6 мая. Серьезного столкновения удалось избежать — дети смогли сманеврировать и оттолкнуться от теплохода вёслами. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России выясняет, как дети оказались посреди водохранилища и где взяли лодку. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, столкновение произошло в воскресенье, в 12.30. В это время в лодке находилось семь человек. Как выяснили следователи, шестеро подростков, учащихся одной из воронежских спортшкол, катались на лодке по водохранилищу в сопровождении представителя учебного заведения — 18-летней девушки. Сейчас выясняется, имела ли она право сопровождать школьников. Кому принадлежит лодка, пока неизвестно. — Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста Из-за коммунальной аварии в Воронеже затопило двор пятиэтажки В Воронеже на видео попал маршрутчик, который из-за телефона едва следил за дорогой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение