На воронежском водохранилище теплоход едва не раздавил лодку с детьми 

В последний момент им удалось оттолкнуться вёслами. На воронежском водохранилище деревянная вёсельная лодка с детьми врезалась в прогулочный теплоход в воскресенье, 6 мая. Серьезного столкновения удалось избежать — дети смогли сманеврировать и оттолкнуться от теплохода вёслами. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России выясняет, как дети оказались посреди водохранилища и где взяли лодку. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, столкновение произошло в воскресенье, в 12.30. В это время в лодке находилось семь человек. Как выяснили следователи, шестеро подростков, учащихся одной из воронежских спортшкол, катались на лодке по водохранилищу в сопровождении представителя учебного заведения — 18-летней девушки. Сейчас выясняется, имела ли она право сопровождать школьников. Кому принадлежит лодка, пока неизвестно. — Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.