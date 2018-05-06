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О малоизвестных Нивах рассказали эксперты.
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О малоизвестных Нивах рассказали эксперты. 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Эксперты решили заняться обратной стороной «популярности» автомобилей, а конкретно внедорожников.
Составили список из 12 позиций, на которых расположились самые неизвестных внедорожники. Конкретно разбирали внедорожники фирмы Niva. Эта модель конечно знакома каждому россиянину. В целом модель знают все, но многие не знают о том, что у неё существуют разного рода модификации. В начале расскажем вам о транспорте, который был создан для того, чтобы перевозить экспорт в Испанию — это LADA Niva IKRA. Экспорт в Чехию и Словакию перевозил LADA Niva Special. Однажды две компании Poch и АвтоВАЗ создали автомобиль LADA Niva 4x4 Poch. Автомобиль действительно уникальный. В списке ещё есть машины Deutsche LADA Niva California, а также Deutshe LADA Niva Cabrio, при создании рассчитывалось, что реализовать продажи будут исключительно на территории Германии, автомобиль имеет особенность — брезентовую крышку, а также пятнадцати дюймовые колёса. У Нивы есть множество автомобилей, которые по каким-то причинам малоизвестны. Чаще всего они предназначались для какой-то определённой цели, но никак не для ежедневного передвижения.
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