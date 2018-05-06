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В Архангельской области четырехлетний мальчик погиб после падения из окна
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В Архангельской области четырехлетний мальчик погиб после падения из окна 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик в воскресенье выпал из окна жилого дома в городе Северодвинске Архангельской области, ребенок скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"Сегодня днем в городе Северодвинске четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Октябрьской. Родители в этот момент находились в квартире. Ребенок от полученных травм умер в машине скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, уточнил он, в момент происшествия мальчик находился в комнате один, без присмотра взрослых.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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