В Архангельской области четырехлетний мальчик погиб после падения из окна

МОСКВА, 6 мая. / ТАСС /. Четырехлетний мальчик в воскресенье выпал из окна жилого дома в городе Северодвинске Архангельской области, ребенок скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Сегодня днем в городе Северодвинске четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Октябрьской. Родители в этот момент находились в квартире. Ребенок от полученных травм умер в машине скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, уточнил он, в момент происшествия мальчик находился в комнате один, без присмотра взрослых.