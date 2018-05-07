Ещё
Поезд насмерть сбил девочку в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поезд насмерть сбил девочку в Дагестане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Несовершеннолетняя девочка попала под поезд в Дагестане. Ребенок получил смертельные травмы. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
Днем 5 мая десятилетняя девочка перебегала
пути перед проходящим электровозом. Это произошло на перегоне Избербаш — Ачи  Северо-Кавказской
железной дороги, который проходит вдоль города Избербаш. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло ситуацию. Ребенок погиб. Выяснилось, что девочка жила недалеко от путей.
Утром 5 мая пригородный поезд Ярославского направления МЖД загорелся в Мытищах. Всех людей, которые ехали в электричке, попросили выйти на станции «Мытищи».
360tv.ru: последние новости
Полиция задержала водителя после погони в Москве Микроавтобус с туристами перевернулся на трассе в Грузии Старушка скончалась после операции в больнице Ачинска: возбуждено уголовное дело
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД144
Путин впервые проехал на «Кортеже»1
«Крузак», который забыли на 6 лет2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Российские дороги станут уже2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение