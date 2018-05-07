Поезд насмерть сбил девочку в Дагестане

Несовершеннолетняя девочка попала под поезд в Дагестане. Ребенок получил смертельные травмы. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Днем 5 мая десятилетняя девочка перебегала

пути перед проходящим электровозом. Это произошло на перегоне Избербаш — Ачи Северо-Кавказской

железной дороги, который проходит вдоль города Избербаш. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло ситуацию. Ребенок погиб. Выяснилось, что девочка жила недалеко от путей.

Утром 5 мая пригородный поезд Ярославского направления МЖД загорелся в Мытищах. Всех людей, которые ехали в электричке, попросили выйти на станции «Мытищи».