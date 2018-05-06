В Пензенской области росгвардейцы задержали водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

В городе Кузнецке Пензенской области сотрудники вневедомственной охраны росгвардии не позволили скрыться нарушителю после дорожной аварии. От дежурного «02» росгвардейцы получили сигнал о том, что на улице Пензенская неизвестный гражданин на автомашине «Форд-фокус» совершил ДТП и пытается скрыться. По указанному адресу был незамедлительно направлен наряд группы задержания. На месте правоохранители задержали 43-летнего местного жителя: автомобилист, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался завести поврежденный в результате ДТП автомобиль.

«Как выяснилось, задержанный гражданин ранее уже был лишен права управления транспортными средствами. Очевидцы ДТП рассказали, что данный гражданин, передвигаясь на своем транспортном средстве совершил столкновение с автомобилем, двигающимся по встречной полосе, от удара отскочил, задев прохожего, въехал в стену магазина», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.