«Реальный пацан» Антон Богданов напугал поклонников своим фото после ДТП

Пермский актёр Антон Богданов опубликовал в Instagram свои фотографии после ДТП. Так известный «реальный пацан» решил поздравить мотоциклистов с открытием сезона.

«Сегодня в Москве официально открыт мотосезон! Всем двухколёсным — безопасных дорог! Ни гвоздя, ни жезла. Но и сами аккуратнее будьте: защита, скоростной режим, трезвость! Не переживайте… фото старое (сейчас я езжу в куртке и… бороду сбрил)», — подписал Антон Богданов фотографию.

Напомним, в январе 2017 года артист попал в аварию во время отдыха в Таиланде. Тогда он выложил фотографии с загипсованной ногой. На снимках он позирует на фоне скутера. Подписчики актёра предположили, что фотография как раз с той аварии, но Антон Богданов ответил, что травмы получил в другом месте.

Публикация от Антон Богданов (@antonbogdanov) 5 Май 2018 в 3:44 PDT