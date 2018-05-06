Ещё
«Реальный пацан» Антон Богданов напугал поклонников своим фото после ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реальный пацан» Антон Богданов напугал поклонников своим фото после ДТП 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский актёр Антон Богданов опубликовал в Instagram свои фотографии после ДТП. Так известный «реальный пацан» решил поздравить мотоциклистов с открытием сезона.
«Сегодня в Москве официально открыт мотосезон! Всем двухколёсным — безопасных дорог! Ни гвоздя, ни жезла. Но и сами аккуратнее будьте: защита, скоростной режим, трезвость! Не переживайте… фото старое (сейчас я езжу в куртке и… бороду сбрил)», — подписал Антон Богданов фотографию.
Напомним, в январе 2017 года артист попал в аварию во время отдыха в Таиланде. Тогда он выложил фотографии с загипсованной ногой. На снимках он позирует на фоне скутера. Подписчики актёра предположили, что фотография как раз с той аварии, но Антон Богданов ответил, что травмы получил в другом месте.
Публикация от Антон Богданов (@antonbogdanov) 5 Май 2018 в 3:44 PDT
АиФ Пермь: последние новости
В центре Перми ВАЗ влетел в автобус № 66, двигаясь по встречной полосе В Перми ищут свидетелей страшного ДТП, в котором погиб водитель «Лады» В Перми разыскивают очевидцев ДТП, в которых пострадали ребёнок и подросток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Водительские права начнут продлевать автоматически
В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение