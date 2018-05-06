Авария возле Булгаково парализовала автомобильное движение на въезде в Уфу

На въезде в башкирскую столицу автомобилисты встали в огромной пробке. Машины стоят от развязки на Булгаково до Искино. Фотографиями из дорожных заторов делятся жители Уфы в группе «БашДТП».

— Огромная пробка в Булгаково, какая-то серьёзная авария впереди, — предполагают водители в соцсетях.

Причиной дорожного затора и в самом деле стала авария. Две иномарки, легковушку Toyota и кроссовер, разбросало по дороге. Причиной, вероятно, стало то, что один из водителей не соблюдал скоростной режим. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.