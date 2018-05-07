На въезде в Уфу образовалась огромная пробка

Ранним утром в понедельник, 7 мая, дорогу в центр столицы республики перекрыл поток автомобилей. На въезде в центр Уфы из Демы образовалась многокилометровая пробка. Многие жители района опоздали на работу.

— Пробка началась через 100 метров после железнодорожного переезда. На дорогу в город ушло больше часа, — жаловались расстроенные водители в соцсетях.

По словам возмущенных горожан, причиной такого затора стали мелкие аварии и большое количество автомобилей, чьи владельцы вернулись в город после выходных.

В первый рабочий день пробки также отмечались на улицах Седова, Проспекте Октября и дороге Уфа — Аэропорт.