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На въезде в Уфу образовалась огромная пробка
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На въезде в Уфу образовалась огромная пробка 

ufa1.ru 40 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром в понедельник, 7 мая, дорогу в центр столицы республики перекрыл поток автомобилей. На въезде в центр Уфы из Демы образовалась многокилометровая пробка. Многие жители района опоздали на работу.
— Пробка началась через 100 метров после железнодорожного переезда. На дорогу в город ушло больше часа, — жаловались расстроенные водители в соцсетях.
По словам возмущенных горожан, причиной такого затора стали мелкие аварии и большое количество автомобилей, чьи владельцы вернулись в город после выходных.
В первый рабочий день пробки также отмечались на улицах Седова, Проспекте Октября и дороге Уфа — Аэропорт.
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