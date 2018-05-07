Папа разрешил: 10-летний ребенок разнес парковку на Toyota Land Cruiser

Инцидент произошел в городе Чебаркуль Челябинской области 6 мая. Серебристый внедорожник на большой скорости выскочил из двора жилого дома и врезался в автомобили, припаркованные у магазина. Сначала Toyota Land Cruiser снес забор, проехал по пешеходному переходу, а затем протаранил Mazda6. От удара «Мазду» откинуло на Kia Sorento и Daewoo Nexia

Пострадал как минимум один пешеход, который в момент столкновения находился между припаркованными машинами. Его госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на слова очевидцев, внедорожником управлял 10-летний мальчик, который сидел на коленях у отца. Кроме того, в автомобиле находился дед ребенка. Никто из находившихся в Toyota не пострадал — травм пассажиры избежали благодаря подушкам безопасности, сработавшим в момент удара.

Полиция начала проверку по факту происшествия и разыскивает отца семейства, который после инцидента скрылся с места ДТП.

Фото: «Типичный Чебаркуль»/vk.com