В Чебаркуле 10-летний мальчик на внедорожнике устроил погром на парковке

В Чебаркуле 10-летний школьник на Toyota Land Cruiser спровоцировал массовое ДТП. «Порулить» внедорожником ребенку позволил отец.

Авария произошла вчера, 6 мая, в третьем часу дня на автостоянке возле хозяйственного магазина по улице Кирова. Фотографии с места события появились в группе «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль— Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток, оказавшись в водительском кресле, сильно нажал на педаль газа. Дорогая иномарка на скорости вылетела из двора и врезалась в автомобили, стоящие на парковке. Сильнее всего пострадал первый автомобиль — Mazda 6 . Повреждения получили еще две машины: Kia Sorento и Daewoo Nexia

Владелец одного из автомобилей, попавших под удар, отметил: «Я только зашел в магазин и услышал удар».

В момент аварии в припаркованных машинах находились два человека, оба получили травмы. Одного из пострадавших увезли в больницу, второму оказали медицинскую помощь на месте.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции . Комментировать случившееся они отказались.

Фото: «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль— Миасс», «ВКонтакте»