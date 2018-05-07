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В Чебаркуле 10-летний мальчик на внедорожнике устроил погром на парковке
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В Чебаркуле 10-летний мальчик на внедорожнике устроил погром на парковке 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Чебаркуле 10-летний школьник на Toyota Land Cruiser спровоцировал массовое ДТП. «Порулить» внедорожником ребенку позволил отец.
Авария произошла вчера, 6 мая, в третьем часу дня на автостоянке возле хозяйственного магазина по улице Кирова. Фотографии с места события появились в группе «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль— Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток, оказавшись в водительском кресле, сильно нажал на педаль газа. Дорогая иномарка на скорости вылетела из двора и врезалась в автомобили, стоящие на парковке. Сильнее всего пострадал первый автомобиль — Mazda 6. Повреждения получили еще две машины: Kia Sorento и Daewoo Nexia.
Владелец одного из автомобилей, попавших под удар, отметил: «Я только зашел в магазин и услышал удар».
В момент аварии в припаркованных машинах находились два человека, оба получили травмы. Одного из пострадавших увезли в больницу, второму оказали медицинскую помощь на месте.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Комментировать случившееся они отказались.
Фото: «ЧП ЧС Инцидент Чебаркуль— Миасс», «ВКонтакте»
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