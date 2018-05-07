Автоледи в сильном подпитии «выступила» перед сотрудниками ГИБДД в Приморье

Пьяная женщина совершила несколько дорожно‐транспортных происшествий в городе Арсеньев и была задержана сотрудниками правоохранительных органов . Таким исходом своей поездки автомобилистка осталась недовольна и устроила настоящее шоу с нецензурной бранью перед полицейскими. Об этом сообщил PRIMPRESS.

Видеоролик с «выступлением» выложили очевидцы происшествия в популярном паблике в социальной сети. На видео видно, что на заднем сидении легкового автомобиля находится маленький ребенок, который надрывно плачет. Пользователи соцсетей резко осудили женщину, севшую за руль в пьяном виде.

Это хорошо что ее обнаружили, а если бы нет. Мамаши которые о детях не думают и убивают их у вас что в голове творится?

— очевидец.

Во Владивостоке в районе улицы Некрасовской 4 мая столкнулись две иномарки. Автомобили получили серьезные повреждения. О состоянии водителей и пассажиров легковушек не сообщается. Полицейские выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия.