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Автоледи в сильном подпитии «выступила» перед сотрудниками ГИБДД в Приморье
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Автоледи в сильном подпитии «выступила» перед сотрудниками ГИБДД в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пьяная женщина совершила несколько дорожно‐транспортных происшествий в городе Арсеньев и была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Таким исходом своей поездки автомобилистка осталась недовольна и устроила настоящее шоу с нецензурной бранью перед полицейскими. Об этом сообщил PRIMPRESS.
Видеоролик с «выступлением» выложили очевидцы происшествия в популярном паблике в социальной сети. На видео видно, что на заднем сидении легкового автомобиля находится маленький ребенок, который надрывно плачет. Пользователи соцсетей резко осудили женщину, севшую за руль в пьяном виде.
Это хорошо что ее обнаружили, а если бы нет. Мамаши которые о детях не думают и убивают их у вас что в голове творится?
— очевидец.
Во Владивостоке в районе улицы Некрасовской 4 мая столкнулись две иномарки. Автомобили получили серьезные повреждения. О состоянии водителей и пассажиров легковушек не сообщается. Полицейские выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия.
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