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В Ленобласти под трактором погиб скутерист
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В Ленобласти под трактором погиб скутерист 

Ivyborg.ru 35 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Во Всеволожском районе в деревне Новосаратовке экскаватор столкнулся с мопедом. Водитель мопеда погиб на месте.
По предварительным данным водитель экскаватора, отъезжая от обочины, допустил столкновение с мопедом. Впоследствии водитель мопеда скончался на месте происшествия, сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Также известно, что водитель скутера двигался со скоростью около 50 км/час, но не успел среагировать на действия трактора. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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