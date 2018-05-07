В Ленобласти под трактором погиб скутерист 

Во Всеволожском районе в деревне Новосаратовке экскаватор столкнулся с мопедом. Водитель мопеда погиб на месте.
По предварительным данным водитель экскаватора, отъезжая от обочины, допустил столкновение с мопедом. Впоследствии водитель мопеда скончался на месте происшествия, сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Также известно, что водитель скутера двигался со скоростью около 50 км/час, но не успел среагировать на действия трактора. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.