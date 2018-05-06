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Эксперты назвали сеть неисправностей в авто, которые не стоит исправлять самостоятельно
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Эксперты назвали сеть неисправностей в авто, которые не стоит исправлять самостоятельно 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первой в списке семи вещей, которые нужно доверить мастерам значится смена тормозных колодок.
Эксперты поделились с начинающими автомобилистами советами по поводу ремонта их машин. Они составили список из семи поломок в автомобиле, устранение которых лучше доверить профессионалам.
Специалисты рекомендуют отказаться от ремонта некоторых поломок в авто, требующих профессионального подхода. Иногда попытка самостоятельно отремонтировать автомобиль может привести к более дорогому вмешательству или даже к аварийной ситуации. Об этом сообщает сайт Terrnews.
Первой в списке семи вещей, которые нужно доверить мастерам значится смена тормозных колодок. От их исправности зависит жизнь автомобиля и окружающих.
Также специалисты не советуют самим заниматься заменой лобового стекла. Вмешательство в топливную систему может надолго оставить водителя без автомобиля, особенно опасна поломка форсунок. Также эксперты предупреждают, что отладку коробки передач и ремонт двигателя также должны проводить мастера, которые обладают необходимыми знаниями.
Кроме того, не нужно самостоятельно вмешиваться в электронный блок автомобиля, большинство людей не имеют знаний и нужной аппаратуры для этого, задав же неверные параметры, можно нарушить работу всех систем.
Также специалисты советуют отказаться от самостоятельной покраски транспортного средства.
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