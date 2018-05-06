«Пожалуй, это невиданный случай во Владивостоке»

Во Владивостоке в центре города произошло ДТП, обстоятельства которого пользователи соцсетей назвали «невиданным случаем», сообщает PRIMPRESS.

В районе улицы Батарейной столкнулись два автомобиля: Nissan Note и Mazda Demio . Судя по всему, виноватым в этой ситуации назовут водителя Demio, потому что он выезжал с прилегающей территории и не пропустил водителя, движущегося по главной дороге.

При этом на Note был оракал известной фирмы такси, на что тут же обратили внимание интернет-пользователи.

«Пожалуй, это невиданный случай во Владивостоке! Такси «Максим» в аварии не виноват!», — написал один из подписчиков.

«На данном перекрестке «Ноут» имеет преимущество, «Демио» должен был уступить», — подтвердил другой юзер.