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«Пожалуй, это невиданный случай во Владивостоке»
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«Пожалуй, это невиданный случай во Владивостоке» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке в центре города произошло ДТП, обстоятельства которого пользователи соцсетей назвали «невиданным случаем», сообщает PRIMPRESS.
В районе улицы Батарейной столкнулись два автомобиля: Nissan Note и Mazda Demio. Судя по всему, виноватым в этой ситуации назовут водителя Demio, потому что он выезжал с прилегающей территории и не пропустил водителя, движущегося по главной дороге.
При этом на Note был оракал известной фирмы такси, на что тут же обратили внимание интернет-пользователи.
«Пожалуй, это невиданный случай во Владивостоке! Такси «Максим» в аварии не виноват!», — написал один из подписчиков.
«На данном перекрестке «Ноут» имеет преимущество, «Демио» должен был уступить», — подтвердил другой юзер.
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