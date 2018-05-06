Эти девушки заняли его парковочное место. То, что он сделал дальше — золото!

Я взял семью поесть в «AppleBees». Народу было полно, и на парковке я увидел, что клиент вышел, чтобы уехать. Поэтому я стоял и ждал около 10 минут, чтобы он выехал с места, а я припарковался там. Парень выехал, как вдруг появилась машина, полная молодых девушек, которая подъехала к месту, которое я стоял и караулил. Ну, я опустил окно и сказал им, что специально стоял и ждал это место. На что услышал в ответ: «Плохо, что на нем не было вашего имени». Я был в ярости, но просто дождался другого места и пошел внутрь.

Девушки были в баре и выпивали. Мы наслаждались вкусной едой и расплатились с официантом. Затем я спросил у него, не хочет ли он заработать 20 долларов. Я попросил его подойти к девушкам, через 10 минут после нашего отъезда, и сказать им, что им поступила информация о взломе их машины на парковке. НО, Я НЕ ТРОГАЛ ИХ МАШИНУ.

Я позвонил официанту примерно через час, чтобы спросить, как все прошло. Он сказал, что они все сошли с ума, кричали и ругались, и даже вызвали полицию.

Приятный бонус: полицейские приехали и не обнаружили повреждений автомобиля, но заметили, что девушки были выпившими. Копы отъехали, затаились и наблюдали за машиной. Девушки вышли, сели в машину, завели ее, когда стоянка залилась синим светом и полицейским сигналом. Это было феерично!

Я не знал о бонусе до следующих выходных, когда я вернулся выпить пива. Официант узнал меня и рассказал мне эту бонусную историю, смеясь все время. Я заплатил еще 20 долларов официанту. Это были лучшие 40 долларов, которые я когда-либо тратил, и помог спасти улицу от пьяных водителей.