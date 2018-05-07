15 ошибок проектировщиков и строителей, которые обернулись весьма трагическими последствиями

Архитектура — отрасль, пожалуй, не менее точная, чем хирургия. Во всяком случае, от качественной работы архитекторов и строителей напрямую зависит не только комфорт, но и жизнь человека. В нашем обзоре собраны 15 случаев, когда архитектурные ошибки стоили людям жизни.

1. Шоссе 19 Overpass, Лаваль, Квебек, 2006 год Пять человек погибло, шесть получили серьезные травмы в результате обрушения 66-футовой части дорожного полотна.

2. Жилой дом Ronan Point, Лондон, 1968 год Взрыв в одной из квартир 22-этажного дома Ronan Point в Лондоне, где были выполнены все строительные нормы и правила, повлек за собой прогрессирующее обрушение. Авария произошла из-за того, что схема конструкции была аналогична карточному домику. Эта трагедия унесла жизни четверых человек.

3. Детская площадка Pier One, Бруклин, Нью-Йорк, 2010

Инженеры, проектировавшие эту детскую площадку, сосредоточились на ее футуристическом дизайне и совсем забыли продумать материалы. Большинство конструкций были выполнены из чистой стали, которая нагревалась до 50 градусов в летние месяцы.

4. Кемпер-арена, Канзас-Сити, Миссури, 1979

Крыша Кемпер-арены представляла собой несколько большепролетных покрытий, которые должны были защищать от дождя и ветра, но сила болтов, на которых она держалась, была высчитана неправильно. В 1979 году крыша рухнула. К счастью, никто не пострадал.

Поразительно красивый Концертный зал имени Уолта Диснея стал еще одной достопримечательностью Лос-Анджелеса. Дизайном здания занимался известный архитектор Фрэнк Гери (Frank Gehry), и по его замыслу наружные стены постройки были обшиты стальными панелями. Однако уже в 2005 году строителям пришлось несколько изменить фасад здания, так как металл стал мощным отражателем солнечных лучей и все жители близлежащих домой страдали от непомерно высокой температуры.

6. Мост I-35W, Миннеаполис, Миннесота, 2007

Из-за устаревшей конструкции часть моста автострады разрушилась в час пик, в результате чего несколько машин съехали в реку Миссисипи. 13 человек погибло, еще 145 получили ранения.

7. Мост Сонсу Тегё, Сеул, Южная Корея, 1994

21 октября 1994 года в Сеуле обрушилась часть моста, который незадолго до этого ремонтировался. С 20-метровой высоты в реку обрушились части моста вместе с автобусами и машинами. Трагедия унесла жизни 32 человек, большая часть которых — дети.

8. Торговый центр Sampoong, Сеул, Южная Корея, 1995

9 июля 1995 года в результате грубых нарушений строительных норм обрушилось одно из самых крупных зданий Южной Кореи — торговый центр Sampoong. Под обломками здания погибло 502 человека, 937 получили ранения и тяжелые увечья.

9. Большой Бостонский тоннель, Бостон, 2006

10 июля 2006 года в тоннеле, по которому двигались автомобили, рухнул потолок весом около 25 тонн. Под обломками погибла женщина.

10. Мост через реку Туо — Фэнхуан, Китай, 2007

В августе 2007 года в китайской провинции Ханань рухнул только построенный 268-метровый мост через реку Туо. Катастрофа произошла во время демонтажа строительных лесов. В результате аварии погибло 30 человек, 60 — получили ранения, более 10 — пропали без вести.

11. Тоннель Виль-Мари, Монреаль, Канада, 2011

Из-за устаревшей конструкции в тоннеле Виль-Мари на дорогу рухнула бетонная плита, которая была частью бетонного сооружения, установленного для того, чтобы глаза водителей быстрее адаптировались к темноте в тоннеле. К счастью, в аварии никто не пострадал.

12. Валь-ди-Ставе, Италия, 1985

Прорыв плотины Ставе в 1985 году унес жизни 248 человек и разрушил 62 здания.

13. Отель Hyatt Regency, Канзас-Сити, Миссури, 1981

17 июля 1981 года во время вечеринки в атриуме гостиницы обрушились две подвесные галереи, расположенные друг над другом. В результате этого происшествия 114 человек погибло, 216 получили серьезные ранения.

14. Железнодорожный мост, Джефферсон-сити, Миссури, 1855

Из-за невнимательности строителей первый пассажирский поезд, который проехал по новой железной дороге, спровоцировал ее крушение. Эта трагедия унесла жизни 30 человек.

15. Дамба Баньцяо, провинция Хэнань, Китайская Народная Республика, 1975

Баньцяо — грунтовая дамба, построенная в 1952 году для защиты от наводнений. При строительстве дамбы были допущены грубые ошибки, и она покрылась трещинами, а впоследствии не выдержала напора тропического тайфуна «Нина». В результате затопления погибло 26 000 человек.