Названы виновные в крупнейшем отзыве Tesla

Сервисная кампания, напомним, стартовала в конце марта этого года. Тогда сообщалось, что при эксплуатации в регионах с холодным климатом болты в усилителе руля подвержены ускоренной коррозии. Это грозит тем, что усилитель может выйти из строя, а водителю придется прикладывать больше усилий при рулении. Производитель заверил водителей, что дискомфорт может возникать только на низких скоростях либо во время парковки.

Этот отзыв был добровольным — то есть, не предписан надзорным регулятором. По информации издания Handelsblatt, поставщиком дефектной детали оказалась компания Bosch, и именно она должна восполнить затраты автовладельцев на ремонт. В самой Tesla ситуацию официально не прокомментировали.

Как сообщал «Авторамблер», ранее стали известны результаты заводской проверки автомобилей Tesla. Тогда выяснилось, что 90% машин сходят с конвейера с дефектами. Причем речь идет как о мелких царапинах на кузове, так и серьезных проблемах с ключевыми функциями.