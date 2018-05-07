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Названы виновные в крупнейшем отзыве Tesla
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Названы виновные в крупнейшем отзыве Tesla 

Авторамблер 26 минут назад
Фото: Авторамблер
Сервисная кампания, напомним, стартовала в конце марта этого года. Тогда сообщалось, что при эксплуатации в регионах с холодным климатом болты в усилителе руля подвержены ускоренной коррозии. Это грозит тем, что усилитель может выйти из строя, а водителю придется прикладывать больше усилий при рулении. Производитель заверил водителей, что дискомфорт может возникать только на низких скоростях либо во время парковки.
Этот отзыв был добровольным — то есть, не предписан надзорным регулятором. По информации издания Handelsblatt, поставщиком дефектной детали оказалась компания Bosch, и именно она должна восполнить затраты автовладельцев на ремонт. В самой Tesla ситуацию официально не прокомментировали.
Как сообщал «Авторамблер», ранее стали известны результаты заводской проверки автомобилей Tesla. Тогда выяснилось, что 90% машин сходят с конвейера с дефектами. Причем речь идет как о мелких царапинах на кузове, так и серьезных проблемах с ключевыми функциями.
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