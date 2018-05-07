Центр Южно-Сахалинска с воскресенья обесточен из-за аварии на ЛЭП

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. / ТАСС /. Несколько центральных микрорайонов Южно-Сахалинска остаются без энергоснабжения из-за аварии, произошедшей в воскресенье на ЛЭП. Энергетики планируют возобновить подачу электричества к обеду понедельника, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

"Центр Южно-Сахалинска остался без энергоснабжения в воскресенье днем. Причиной аварии стало короткое замыкание на кабельных линиях. В результате него произошло отключение ЛЭП, из-за скачка напряжения было повреждено оборудование на высоковольтных подстанциях. Авария была серьезная, из-за того, что пришлось вести работы на самой подстанции, нам потребовалось больше времени для восстановления энергоснабжения хотя бы по резервным линиям", — сказала Татарова.

По ее словам, в понедельник в 5:00 местного времени специалисты ПАО «Сахалинэнерго» завершили работы на высоковольтной подстанции «Центр» в Южно-Сахалинске. Это позволило восстановить электроснабжение большинства потребителей центральной части областного центра.

"Минут через 40 линии опять отключились. В настоящее время аварийно-восстановительные бригады энергетиков продолжают ремонт двух кабельных линий электропередачи. Полностью восстановить электроснабжение планируется к 13:00 местного времени (05:00 мск) ", — сообщила Татарова.

Она отметила, что точных данных о количестве отключенных от энергоснабжения потребителей пока у компании нет.