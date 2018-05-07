На Серовском тракте легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась

ДТП произошло неподалеку от Новоуральска. Как рассказали E1.RU водители, проезжавшие мимо, на месте аварии много экипажей ДПС , пожарные.

— Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, произошло возгорание, — сообщили спасатели. — Но водитель жив.

По словам автомобилистов, на участке дороги, где случилось ДТП, ровный асфальт, но мокрый. Однако, по их словам, водитель, скорее всего, уснул за рулем.

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