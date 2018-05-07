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На Серовском тракте легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась
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На Серовском тракте легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась 

e1.ru 18 минут назад
Фото: e1.ru
ДТП произошло неподалеку от Новоуральска. Как рассказали E1.RU водители, проезжавшие мимо, на месте аварии много экипажей ДПС, пожарные.
— Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, произошло возгорание, — сообщили спасатели. — Но водитель жив.
По словам автомобилистов, на участке дороги, где случилось ДТП, ровный асфальт, но мокрый. Однако, по их словам, водитель, скорее всего, уснул за рулем.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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