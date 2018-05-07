Таксист не справился с управлением и поставил машину на крышу во Владивостоке

Автомобиль такси приземлился на крышу в столице Приморья востоке. Дорожно‐транспортное происшествие произошло рядом с трамвайными путями на подъеме в сторону площади Баляева. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Предварительно, таксист не справился с управлением. Подробностей ЧП пока нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП.

Информации о том, пострадал ли водитель и были ли в момент аварии в салоне такси пассажиры нет.

При столкновении маршрутки и грузовика 6 мая в Пушкинском районе Подмосковья пострадали двое детей и двое взрослых.