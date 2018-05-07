Раненого из пистолета мужчину госпитализировали после нападения во Владивостоке

В гостинице «Яхонт» во Владивостоке произошло вооруженное нападение. Неизвестный два раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщил сайт otvprim.ru.

Пострадавшего госпитализировали. О тяжести его травм не сообщается. В настоящее время на место ЧП работают сотрудники оперативных служб. Известно, что на месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили две гильзы.

Стрелок скрылся, предположительно, на автомобиле марки Toyota Progres . Полицейские объявили в розыск автомобиль и его владельца.

В поселке Сычево Волоколамского района Подмосковья три человека были ранены в ходе стрельбы около магазина, причиной которой послужил отказ продавца продать одному из посетителей спиртное.