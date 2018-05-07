Ещё
Раненого из пистолета мужчину госпитализировали после нападения во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раненого из пистолета мужчину госпитализировали после нападения во Владивостоке 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В гостинице «Яхонт» во Владивостоке произошло вооруженное нападение. Неизвестный два раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщил сайт otvprim.ru.
Пострадавшего госпитализировали. О тяжести его травм не сообщается. В настоящее время на место ЧП работают сотрудники оперативных служб. Известно, что на месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили две гильзы.
Стрелок скрылся, предположительно, на автомобиле марки Toyota Progres. Полицейские объявили в розыск автомобиль и его владельца.
В поселке Сычево Волоколамского района Подмосковья три человека были ранены в ходе стрельбы около магазина, причиной которой послужил отказ продавца продать одному из посетителей спиртное.
360tv.ru: последние новости
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье увеличилось до шести Полиция задержала водителя после погони в Москве Скончался руководитель «Машины времени» Владимир Сапунов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение