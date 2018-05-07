Раненого из пистолета мужчину госпитализировали после нападения во Владивостоке 

В гостинице «Яхонт» во Владивостоке произошло вооруженное нападение. Неизвестный два раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщил сайт otvprim.ru.
Пострадавшего госпитализировали. О тяжести его травм не сообщается. В настоящее время на место ЧП работают сотрудники оперативных служб. Известно, что на месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили две гильзы.
Стрелок скрылся, предположительно, на автомобиле марки Toyota Progres. Полицейские объявили в розыск автомобиль и его владельца.
В поселке Сычево Волоколамского района Подмосковья три человека были ранены в ходе стрельбы около магазина, причиной которой послужил отказ продавца продать одному из посетителей спиртное.