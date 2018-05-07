Автомобили Франции возросли в продажах на 9 процентов. 

Аналитики рассказали какие автомобили стали наиболее популярными во Франции.
Проанализировав квартал этого года, был сделан вывод о том, что рост продаж осуществляемых на территории Франции значительно возрос, конкретная цифра достигла 187396 автомобилей, что составляет на 9 процентов выше от предыдущего квартала. За первые месяцы 2018 года компаниям автомобильным удалось продать 744238 автомобилей, что превышает показатели 2017 года на 4,4 процента. Как оказалось, самым ходовым транспортом стал автомобиль Peugeot, его купили 34756 раз. Второе место по продажам занимает Renalut за два месяца было продано 34756 автомобилей, цифра увеличилась на 12 процентов. На 3 место лидеров расположился Citroen его купили 16991 раз. На последних позициях чарта ТОП-5 автомобили: Dacia, Volkswagen.