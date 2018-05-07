Длинномер лёг на бок возле въезда в Новосибирск: водителю потребовались врачи

Утром 7 мая на подъезде к Новосибирску со стороны Ордынского шоссе опрокинулась фура с песком, водителю понадобилась помощь врачей.

«Обычный «Тонар» сорокатонный лежит на боку», — рассказал корреcпонденту НГС очевидец.

По его словам, авария произошла на кольце возле посёлка Красный Восток — из-за этого на въезде в Новосибирск собралась пробка со стороны Верх-Тулы. Возле опрокинувшейся фуры рассыпан песок.

Как пояснила сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, ДТП случилось в 6:30. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Freightliner с полуприцепом ехал со стороны Оби в направлении трассы Новосибирск — Павлодар и опрокинулся.

«Пострадал сам водитель. У него предварительно пока под вопросом сотрясение головного мозга — подозрение на сотрясение, то есть ещё пока медики диагноз точно не установили», — добавила Евгения Табатчикова