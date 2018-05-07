Тюменский школьник угодил под колеса иномарки на Широтной 

В Тюмени в аварии пострадал школьник. Мальчик переходил дорогу и попал под колеса легковушки Hyundai.
— ДТП произошло вчера, 6 мая, в 17:55 у дома № 146/1 на улице Широтной, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Мальчик 2009 года рождения переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок травмировал голову и получил гематому лба.
Неподалеку от места аварии есть пешеходный переход.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.