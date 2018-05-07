Тюменский школьник угодил под колеса иномарки на Широтной 

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В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию

ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела