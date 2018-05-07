Ещё
Тюменский школьник угодил под колеса иномарки на Широтной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменский школьник угодил под колеса иномарки на Широтной 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени в аварии пострадал школьник. Мальчик переходил дорогу и попал под колеса легковушки Hyundai.
— ДТП произошло вчера, 6 мая, в 17:55 у дома № 146/1 на улице Широтной, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — Мальчик 2009 года рождения переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок травмировал голову и получил гематому лба.
Неподалеку от места аварии есть пешеходный переход.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
72.ru: последние новости
В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
В США автомобиль протаранил фасад ресторана1
Водительские права начнут продлевать автоматически
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение