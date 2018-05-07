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Подросток случайно застрелил товарища из карабина в Ачинске
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Подросток случайно застрелил товарища из карабина в Ачинске 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Студент колледжа по неосторожности убил своего приятеля из карабина, который нашел у его отца на даче. Ведется следствие, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.
Инцидент произошел 6 мая. Приехав на дачу, девятиклассник со своим другом, учащимся колледжа, обнаружили карабин КОК — 3082 с патронами. Огнестрельное оружие хранилось в открытом доступе и принадлежало отцу школьника. Старший решил проверить, не заряжено ли ружье, и случайно выстрелил приятелю в живот. От полученного ранения подросток скончался по пути в больницу. Молодые люди не употребляли спиртное, а оружие не было зарегистрировано.
В Краснодаре мужчина, пытаясь успокоить собаку, выстрелил в нее из арбалета. Животное с пробитой губой удалось спасти.
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