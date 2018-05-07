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Старушка скончалась после операции в больнице Ачинска: возбуждено уголовное дело
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Старушка скончалась после операции в больнице Ачинска: возбуждено уголовное дело 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранительные органы Красноярского края заинтересовались фактом смерти 80-летней женщины в одной из больниц Ачинска. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности из-за халатности медперсонала. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Местную жительницу госпитализировали в одну из городских больниц Ачинска, где на следующий день после операции женщина скончалась. Эксперты установили, что причиной смерти стали перфорация кишечника и перитонит.
Следователи считают, что к смерти старушки причастен медперсонал больницы, который не оказал ей вовремя помощь. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
В Перми бывшего узника концлагеря соседи оставили без крыши над головой. Жилье пенсионер купил в 90‐х годах и не оформил документы на собственность.
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